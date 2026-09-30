Membre de l’équipe de Rafael Nadal entre 2005 et 2022, Francis Roig entraîne désormais Iga Swiatek, dont l’idole de jeunesse était justement le Majorquin.
Lors d’une interview accordée à Eurosport, le coach espagnol a a établi un parallèle entre les deux champions à propos de leur manière de gérer les défaites.
« Il y a défaite et défaite : certaines sont inattendues, d’autres peuvent arriver. Avec Rafa, ce qui est drôle, c’est qu’on ne pensait jamais qu’il pouvait perdre ; c’était dur quand il perdait, mais il le vivait très bien, il l’acceptait. Avec Iga, c’est pareil… Cette année, je me souviens d’une défaite en demi‐finale à Rome contre Svitolina ; celle‐là a peut‐être fait un peu plus mal. »
Publié le mercredi 30 septembre 2026 à 10:28