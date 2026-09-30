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Francis Roig, ancien coach de Nadal : « Ce qui était drôle avec Rafa, c’est qu’on ne pensait jamais qu’il pouvait perdre, mais quand cela arri­vait, il le vivait très bien, il l’acceptait »

Par
Baptiste Mulatier
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Membre de l’équipe de Rafael Nadal entre 2005 et 2022, Francis Roig entraîne désor­mais Iga Swiatek, dont l’idole de jeunesse était juste­ment le Majorquin. 

Lors d’une inter­view accordée à Eurosport, le coach espa­gnol a a établi un paral­lèle entre les deux cham­pions à propos de leur manière de gérer les défaites.

« Il y a défaite et défaite : certaines sont inat­ten­dues, d’autres peuvent arriver. Avec Rafa, ce qui est drôle, c’est qu’on ne pensait jamais qu’il pouvait perdre ; c’était dur quand il perdait, mais il le vivait très bien, il l’ac­cep­tait. Avec Iga, c’est pareil… Cette année, je me souviens d’une défaite en demi‐finale à Rome contre Svitolina ; celle‐là a peut‐être fait un peu plus mal. »

Publié le mercredi 30 septembre 2026 à 10:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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