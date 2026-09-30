Membre de l’équipe de Rafael Nadal entre 2005 et 2022, Francis Roig entraîne désor­mais Iga Swiatek, dont l’idole de jeunesse était juste­ment le Majorquin.

Lors d’une inter­view accordée à Eurosport, le coach espa­gnol a a établi un paral­lèle entre les deux cham­pions à propos de leur manière de gérer les défaites.

« Il y a défaite et défaite : certaines sont inat­ten­dues, d’autres peuvent arriver. Avec Rafa, ce qui est drôle, c’est qu’on ne pensait jamais qu’il pouvait perdre ; c’était dur quand il perdait, mais il le vivait très bien, il l’ac­cep­tait. Avec Iga, c’est pareil… Cette année, je me souviens d’une défaite en demi‐finale à Rome contre Svitolina ; celle‐là a peut‐être fait un peu plus mal. »