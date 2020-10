Pour toujours progresser et surtout adapter son jeu à ses capacités physiques du moment, Rafael Nadal est très bien entouré. Francis Roig joue un rôle décisif au sein du team. Dernièrement, il a donné une très belle interview au média La Vanguardia.

Il se confie sur l’homme Rafael Nadal mais aussi sur des améliorations techniques apportées à son jeu au cours de sa carrière.

La plus importante selon lui a été celle au niveau du service : « Aujourd’hui Rafa tire le meilleur parti du service, ce changement est effectif depuis trois ans. Grâce à cet arme, il peut compter sur un certain nombre de points gratuits dans son jeu, ce qui n’était pas vraiment le cas par le passé. En fait, ce n’était pas tant un problème de vitesse, que de rebond, surtout sur son deuxième service : lorsque la balle rebondissait, elle ne « dérapait » pas. Nous avons corrigé cela et maintenant il sait que son service est une arme »