Lors d’une longue inter­view accordée à Tennis Majors, l’ac­com­pa­gna­trice de la perfor­mance de Daniil Medvedev, Francisca Dauzet, s’ex­prime sur les nombreux « pétages de plomb » du joueur russe sur le court, et en parti­cu­lier sur le plus récent, lors de l’US Open face à Benjamin Bonzi. Extrait :

« Ce que fait Daniil n’est pas très poli­ti­que­ment correct, c’est le moins que l’on puisse dire. Ce n’est pas accepté et peut‐être ce n’est pas accep­table, notam­ment parce que beau­coup de joueurs savent se retenir et se contenir face aux mêmes contra­riétés. De la même manière, on pour­rait dire cela de la part du public qui réagit. On voit donc que les exagé­ra­tions sont présentes des deux côtés de la « scène », les unes susci­tant les autres et inversement. »