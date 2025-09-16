Lors d’une longue interview accordée à Tennis Majors, l’accompagnatrice de la performance de Daniil Medvedev, Francisca Dauzet, s’exprime sur les nombreux « pétages de plomb » du joueur russe sur le court, et en particulier sur le plus récent, lors de l’US Open face à Benjamin Bonzi. Extrait :
« Ce que fait Daniil n’est pas très politiquement correct, c’est le moins que l’on puisse dire. Ce n’est pas accepté et peut‐être ce n’est pas acceptable, notamment parce que beaucoup de joueurs savent se retenir et se contenir face aux mêmes contrariétés. De la même manière, on pourrait dire cela de la part du public qui réagit. On voit donc que les exagérations sont présentes des deux côtés de la « scène », les unes suscitant les autres et inversement. »
