AccueilATPFrancisca Dauzet, coach mentale de Medvedev : "Ce que fait Daniil n’est...
ATP

Francisca Dauzet, coach mentale de Medvedev : « Ce que fait Daniil n’est pas très poli­ti­que­ment correct, c’est le moins que l’on puisse dire. Ce n’est pas accepté et peut‐être pas accep­table, notam­ment parce que beau­coup de joueurs savent se retenir et se contenir face aux mêmes contrariétés »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

43

Lors d’une longue inter­view accordée à Tennis Majors, l’ac­com­pa­gna­trice de la perfor­mance de Daniil Medvedev, Francisca Dauzet, s’ex­prime sur les nombreux « pétages de plomb » du joueur russe sur le court, et en parti­cu­lier sur le plus récent, lors de l’US Open face à Benjamin Bonzi. Extrait :

« Ce que fait Daniil n’est pas très poli­ti­que­ment correct, c’est le moins que l’on puisse dire. Ce n’est pas accepté et peut‐être ce n’est pas accep­table, notam­ment parce que beau­coup de joueurs savent se retenir et se contenir face aux mêmes contra­riétés. De la même manière, on pour­rait dire cela de la part du public qui réagit. On voit donc que les exagé­ra­tions sont présentes des deux côtés de la « scène », les unes susci­tant les autres et inversement. »

Publié le mardi 16 septembre 2025 à 08:57

Article précédent
Roger Federer : « Des gens m’ont raconté qu’ils s’étaient mariés grâce à moi. Même si je n’ai rien à voir avec ça, peut‐être qu’ils étaient assis l’un à côté de l’autre lors d’un match et qu’ils portaient tous les deux une casquette RF »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.