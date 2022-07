Francisco Cerundolo : « Novak Djokovic avec ses collègues est un génie »

L’Argentin ne cesse de progresser et il a main­te­nant un peu de bouteille sur le tour. Dans une récente inter­view, il s’est exprimé concer­nant le fameux big 3 et il a visi­ble­ment un favori : « Novak Djokovic est plus « ouvert des trois, c’est un génie avec ses collègues » a déclaré Francisco.

Actuellement 24ème mondial Francisco vit une belle période en ce moment.

« Tout a changé à Miami, j’ai commencé à générer de la confiance en moi pour affronter les meilleurs joueurs et je suis devenu plus complet. En fait, c’est la tête qui fait la différence »