Récemment de passage sur le média argentin, Clank, Francisco Cerundolo a notam­ment été inter­rogé sur sa rela­tion avec le numéro 1 mondial, Novak Djokovic.

Et si le 21e mondial recon­naît qu’il n’a encore jamais eu l’oc­ca­sion de discuter longue­ment avec le Serbe, il n’a en revanche que des compli­ments à lui faire.

“Lo veo siempre y me saluda. Nunca me senté a charlar con él, pero me encan­taría. No es arro­gante ni te denigra, lejos de eso. Sabe como te está yendo y los resul­tados de todos”.@FranCerundolo sobre Novak Djokovic, en @clank_media. pic.twitter.com/tIGCNtqDEN — Victorio Grigera (@vgrigera_) December 13, 2023

« Je le vois toujours et il me salue. Je ne me suis jamais assis pour discuter avec lui, mais j’ado­re­rais le faire. Il n’est pas arro­gant et ne vous rabaisse pas, loin de là. Il sait comment vous allez et connaît les résul­tats de tout le monde. »