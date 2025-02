Après s’être illustré en attei­gnant les demi‐finales de l’ATP 500 de Rio, battu par le Français Alexandre Muller, le très souriant argentin, Francisco Comesana, a accordé une inter­view à nos confrères de Clay Tenis.

Et forcé­ment, il a été un peu ques­tion du Big 3 et de son rapport à ces légendes du jeu.

« Ce sera une année de nombreuses premières. Et j’aime vrai­ment les grands défis, alors je veux jouer contre plus de joueurs du top 10. J’aimerais beau­coup affronter Djokovic avant qu’il ne prenne sa retraite. Je ne sais pas quand ce sera le cas. Federer me manque. Je n’ai jamais eu l’oc­ca­sion de partager un vestiaire avec lui. Je l’ai fait avec Nadal, mais je n’ai jamais eu la chance de jouer contre lui et il était toujours loin. Aujourd’hui, je partage certains tableaux avec Djokovic. C’est lui que je veux défier. »