Dans l’équipe de Rafael Nadal depuis 2005, Francisco Roig a assisté a quasi­ment toutes les consé­cra­tions du Majorquin. Désormais co‐entraîneur avec Carlos Moya et Marc Lopez, Francis, comme on l’ap­pelle, s’est exprimé pour la RTVE concer­nant les diffé­rents objec­tifs de Rafa. Et selon lui, la place de numéro 1 mondial n’est est plus un.

« Rafa ne va pas condi­tionner son calen­drier pour jouer plus de tour­nois et cher­cher la place de numéro un mondial. C’est quelque chose qui existe bien sûr, mais ce n’est pas vrai­ment le but, c’est plutôt une consé­quence. La place de numéro 1 mondial est quelque chose qui n’est plus une prio­rité pour Rafa, Roger ou Novak. La ques­tion des Grands Chelems vient en premier. C’est le grand défi, c’est ce qui enthou­siasme le plus Rafa. La prio­rité est cela et mettre en place un bon calendrier. »