Giovanni Mpetshi Perricard n’est pas ce que l’on appelle un « méchant ».
Placide sur le court comme en dehors, c’est presque du bout des lèvres que le Français a osé expliqué comment Francisco Roig son coach, membre du clan Rafael Nadal, aujourd’hui entraineur d’Iga Swiatek, a décidé de stopper sa collaboration avec lui.
Et le moins que l’on puisse dire c’est que Francisco n’a pas été très courageux puisqu’il n’a pas pris la peine d’appeler son joueur, il a préféré passer le message par son agent.
Ce comportement est assez surprenant de la part de Francisco qui a été au chevet d’un certain Rafael Nadal.
Alors forcément le fait d’avoir l’opportunité de coacher Iga a du chambouler le timing mais la moindre des choses aurait été de l’expliquer clairement, d’autant que l’on ne peut pas penser une seule seconde que ce type d’attitude a pu être validé par Toni Nadal, le « parrain » majorquin.
De son côté, Giovanni ne veut pas polémiquer et préfère tourner la page, c’est tout à son honneur.
Publié le dimanche 5 avril 2026 à 08:52