Giovanni Mpetshi Perricard n’est pas ce que l’on appelle un « méchant ».

Placide sur le court comme en dehors, c’est presque du bout des lèvres que le Français a osé expliqué comment Francisco Roig son coach, membre du clan Rafael Nadal, aujourd’hui entrai­neur d’Iga Swiatek, a décidé de stopper sa colla­bo­ra­tion avec lui.

Et le moins que l’on puisse dire c’est que Francisco n’a pas été très coura­geux puis­qu’il n’a pas pris la peine d’ap­peler son joueur, il a préféré passer le message par son agent.

Ce compor­te­ment est assez surpre­nant de la part de Francisco qui a été au chevet d’un certain Rafael Nadal.

Alors forcé­ment le fait d’avoir l’op­por­tu­nité de coacher Iga a du cham­bouler le timing mais la moindre des choses aurait été de l’ex­pli­quer clai­re­ment, d’au­tant que l’on ne peut pas penser une seule seconde que ce type d’at­ti­tude a pu être validé par Toni Nadal, le « parrain » majorquin.

De son côté, Giovanni ne veut pas polé­mi­quer et préfère tourner la page, c’est tout à son honneur.