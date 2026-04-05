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Francisco Roig, ex‐coach de Giovanni Perricard, on est très loin des valeurs de la famille Nadal !

Par
Jean Muller
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Giovanni Mpetshi Perricard n’est pas ce que l’on appelle un « méchant ». 

Placide sur le court comme en dehors, c’est presque du bout des lèvres que le Français a osé expliqué comment Francisco Roig son coach, membre du clan Rafael Nadal, aujourd’hui entrai­neur d’Iga Swiatek, a décidé de stopper sa colla­bo­ra­tion avec lui.

Et le moins que l’on puisse dire c’est que Francisco n’a pas été très coura­geux puis­qu’il n’a pas pris la peine d’ap­peler son joueur, il a préféré passer le message par son agent. 

Ce compor­te­ment est assez surpre­nant de la part de Francisco qui a été au chevet d’un certain Rafael Nadal. 

Alors forcé­ment le fait d’avoir l’op­por­tu­nité de coacher Iga a du cham­bouler le timing mais la moindre des choses aurait été de l’ex­pli­quer clai­re­ment, d’au­tant que l’on ne peut pas penser une seule seconde que ce type d’at­ti­tude a pu être validé par Toni Nadal, le « parrain » majorquin.

De son côté, Giovanni ne veut pas polé­mi­quer et préfère tourner la page, c’est tout à son honneur. 

Publié le dimanche 5 avril 2026 à 08:52

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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