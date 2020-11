Franco Davin est un personnage bien connu du monde du tennis. Ancien 30e joueur mondial et vainqueur de 6 titres sur le circuit entre 1985 et 1997, l’Argentin a également remporté deux tournois du Grand Chelem en tant qu’entraîneur de Gaston Gaudio (Roland Garros 2004) et Juan Martin del Potro (US Open 2009). En 2021, il va débuter une nouvelle collaboration avec le prometteur chilien Cristian Garin. Interviewé par le journal chilien La Tercera, il est notamment revenu sur la rivalité entre Roger Federet et Rafael et a refusé de les comparer pour en choisir un. Selon lui, il faut profiter au maximum de ces deux légendes pendant qu’ils sont encore sur le circuit.

« C’est comme quand ils vous interrogent sur Messi ou Maradona. Je n’ai pas envie de choisir. La seule chose que je recommanderais, c’est que si vous avez la possibilité d’aller les voir en direct, avant qu’ils partent, profitez-en ! Car ce sont des joueurs que vous ne voyez pas tous les jours. Pour le meilleur ou pour le pire, ils ont joué en même temps. Les deux s’améliorent mutuellement grâce à leur rivalité, je ne peux pas les comparer. Je dis la même chose à propos de Chino (ndlr : Marcelo Rios). Cela semblait incroyable de le voir jouer, car il réalisait des choses spectaculaires, il était numéro un mondial. Même s’il n’est pas comparé à Nadal et Federer, c’est aussi un autre joueur que je vous recommanderais d’aller voir tous les jours. C’est comme regarder Michael Jordan ou Tiger Woods, vous ne pouvez pas ne pas regarder. »