Dans une interview vidéo pour ESPN, le mythique entraîneur argentin, qui a notamment coaché Gaudio et Del Potro, s’est exprimé sur les joueurs sud-américains et a parlé du cas de Diego Schwartzman : « J’adore Schwartzman. C’est un très bon joueur, très intelligent. Il fait partie de cette nouvelle génération de joueurs sud-américains très talentueux. » Diego Schwartzman aura l’occasion de donner raison à Franco Davin très prochainement, puisqu’il s’apprête à disputer la tournée américaine et l’US Open.