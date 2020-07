Tous les avis concernant le retour de Roger Federer ou sa capacité à revenir au plus haut niveau n’ont pas la même valeur. Celui de Franco Davin, ex-joueur du top 30 mais aussi ancien coach de Gaston Gaudio ou Juan Martin Del Potro pèse donc plus lourd.

Dernièrement l’Argentin s’est exprimé dans les colonnes du quotidien La Nacion à propos du Covid-19 très virulent qui l’a cloué au lit.

Bien sûr le reporter n’a pas pu s’empêcher de lui demander son avis concernant le Suisse que Franco connaît très bien. « Je pense que Federer va « sauter » sur la dernière chose qu’il lui reste. C’est un joueur qui n’a jamais joué à l’économie. Il donne toujours tout. S’il continue à jouer, c’est parce qu’il sent qu’il peut continuer à gagner, c’est une certitude. Aujourd’hui je dirai même que la barrière liée à Nadal ou Djokovic n’existe pas », a déclaré Davin.

Franco se réjouit aussi de voir Rafa et Roger souvent ensemble : « Federer et Nadal se sentent bien, ils avancent presque dans leur vie avec le même timing. Ils nous offrent le meilleur de l’histoire de ce sport. J’ai remarqué qu’ils étaient de plus en plus ensemble. Cela me donne le sentiment qu’ils s’apprécient de plus en plus. »