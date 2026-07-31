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Frédéric Fontang, après sa sépa­ra­tion avec Auger‐Aliassime : « Ma rela­tion avec Félix a dépassé le cadre du tennis »

Par
Thomas S
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C’est l’une des infor­ma­tions prin­ci­pales de ces derniers jours : la sépa­ra­tion entre Félix Auger‐Aliassime et son coach depuis presque 10 ans, le Français Frédéric Fontang. 

Invité à revenir, chez nos confrères de L’Équipe, sur sa rela­tion avec le Québécois, ce dernier a expliqué qu’elle avait large­ment dépassé le simple cadre du tennis. Extrait. 

Votre rela­tion a dépassé celle d’un coach et d’un joueur.
Oui, elle a dépassé le cadre du tennis. Forcément, sur 10 ans, et lors­qu’on a commencé, il était jeune, il avait 16 ans et demi, 17 ans. Le rôle d’en­traî­neur est aussi un rôle d’édu­ca­teur. On a eu beau­coup de discus­sions en dehors du tennis, sur plein de sujets. Et il ne faut pas oublier la rela­tion avec sa famille. C’était un beau travail d’équipe avec des belles valeurs humaines entre Félix, son équipe, ses parents et moi.

Publié le vendredi 31 juillet 2026 à 12:58

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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