C’est l’une des informations principales de ces derniers jours : la séparation entre Félix Auger‐Aliassime et son coach depuis presque 10 ans, le Français Frédéric Fontang.
Invité à revenir, chez nos confrères de L’Équipe, sur sa relation avec le Québécois, ce dernier a expliqué qu’elle avait largement dépassé le simple cadre du tennis. Extrait.
Votre relation a dépassé celle d’un coach et d’un joueur.
Oui, elle a dépassé le cadre du tennis. Forcément, sur 10 ans, et lorsqu’on a commencé, il était jeune, il avait 16 ans et demi, 17 ans. Le rôle d’entraîneur est aussi un rôle d’éducateur. On a eu beaucoup de discussions en dehors du tennis, sur plein de sujets. Et il ne faut pas oublier la relation avec sa famille. C’était un beau travail d’équipe avec des belles valeurs humaines entre Félix, son équipe, ses parents et moi.
Publié le vendredi 31 juillet 2026 à 12:58