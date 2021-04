Hier soir, nous avons contacté, Frédéric Fontang au sujet de l’ac­cord signé avec Toni Nadal pour qu’il aide Félix Auger Aliassime a continué à progresser. Le Palois qui reste l’en­trai­neur de la struc­ture est ravi. « Cela fait un moment que nous cher­chions un « mentor », un coach qui avait gagné des titres. Avec Félix, on a donc chacun rédigé une liste. Il y avait 4 à 7 noms et Toni était dans les deux. On s’est donc rapproché de Toni et le feeling est tout de suite passé avec Félix et l’oncle de Rafa. Félix cher­chait aussi une personne qui parta­geait ses valeurs. On est certain que Toni va nous permettre de passer un cap » nous a expliqué Frédéric.

On se devait aussi de lui poser la ques­tion fati­dique autour d’un futur duel entre Félix et Rafa : « Ce serait génial (rires). On s’est mis d’ac­cord et Toni nous a expliqué qu’il ne serait pas dans la box ce jour là. D’ailleurs, Toni ne sera présent que sur les 4 tour­nois du Grand Chelem, Madrid et Rome » explique Frédéric.

Enfin concer­nant la langue offi­cielle lors des entraî­ne­ments, il a fallu aussi statuer : « Je parle espa­gnol couram­ment, mais notre langue offi­cielle sera le fran­çais car Toni la maitrise bien »