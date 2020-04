Il y a des crises qui peuvent se transformer en opportunité. C’est le cas pour le joueur canadien Félix Auger-Aliassime comme nous l’a confié dernièrement l’un de ses coach, Fréderic Fontang : « Sur le circuit, travailler son physique, sa puissance, son explosivité ce n’est pas vraiment possible parce qu’il faut respecter des temps de repos qui ne sont pas compatibles avec la compétition. En général, on fait donc cela lors de la pré-saison mais toujours dans l’objectif d’être prêt à une date précise. Aujourd’hui, la situation est vraiment différente. Donc dès le départ avec Félix, on s’est dit qu’il fallait faire fructifier le temps de confinement. Il a commandé des appareils qui ont été installés chez lui et avec Nicolas Perrotte et Guillaume Marx on a établi un vrai plan de développement. »

Un plan qui doit permettre au natif de Montréal de s’aguerrir et de devenir encore plus fort : « On travaille son explosivité et d’autre axes qui lui manquent encore au niveau physique. Félix est jeune. Il façonne donc encore son physique. Ce confinement est très positif, on a tout de suite compris cela. On a donc des vrais objectifs. On communique de façon quotidienne aussi pour le soutenir et l’encourager. Après, on attend aussi la « sortie » pour mettre en pratique sur le court tout ce que Félix aura fait en salle de fitness chez lui avec sérieux et en respectant un plan clairement défini. Au final ce confinement permet à Felix de travailler sa puissance comme il n’aurait jamais pu le faire. »