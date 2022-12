Au cours d’une inter­view réalisée par confrères de Tennis Actu, le coach fran­çais de Félix Auger‐Aliassime, Frédéric Fontang, est revenu sur la saison pleine du Canadien ainsi que sur ses objec­tifs à court et moyen terme.

« Félix avec sa famille, leur projet a toujours été de gagner un Grand Chelem et d’être numéro 1. Après nous, on essaie d’identifier ce qui a fonc­tionné et d’ajouter des choses dans le physique, dans le jeu, dans la tech­nique et dans le mental. C’est sûr que main­te­nant, il lui reste à cocher un titre en Masters 1000, en Grand Chelem et numéro 1. Il y a toujours mieux à faire. »