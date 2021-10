Invite du numéro 78 de We Love Tennis qui est sorti ce vendredi, Frédéric Fontang a bien voulu analyser l’US Open 2021 avec précision.

Dans cet entre­tien, il a aussi évoqué le cas Novak Djokovic : « Mon premier souvenir au sujet de Djokovic remonte à loin : il était cadet et je m’occupais de Jérémy Chardy. Il était déjà très expressif sur le court et très profes­sionnel en dehors. Son revers était aussi bien installé. On ne pouvait pas prédire une telle carrière, mais il était clair qu’il était ambi­tieux. Pour répondre à la ques­tion, je dirais que son palmarès est inat­ta­quable. En revanche, je peux comprendre que certaines de ses réac­tions ne soient pas appré­ciées. Novak est le numéro un mondial d’un sport plané­taire ; le voir jeter sa raquette aux Jeux olym­piques, ce n’est pas accep­table, quel que soit le niveau de sa décep­tion. C’est une star qui est regardée par le monde entier, il doit montrer l’exemple »

La tota­lité de l’en­tre­tien est dispo­nible dans le maga­zine qui sera publié numé­ri­que­ment la semaine prochaine.