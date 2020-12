Nous avons joint le coach de Félix Auger Aliassime pour comprendre l’objectif lié à leur séjour à la Rafa Nadal Academy. Frédéric que nous connaissons bien, ne nous a pas dévoilé de secrets mais l’on sait quand même que son joueur est encore à la recherche d’un mentor et qu’un passage « chez » la famille Nadal peut toujours être utile.

« On est allé à Manacor chez Rafael Nadal pour faire une partie de notre préparation hivernale. C’est important pendant cette période de pouvoir jouer et s’entraîner dehors, d’avoir d’autres bons joueurs pour faire des sets très intenses. Je pense notamment à Nadal, mais aussi à Ruud, Sonego, Munar. Enfin je dois dire que pour moi au delà de ces séances, c’est aussi très enrichissant de pouvoir échanger avec Toni Nadal que l’on ne présente plus. Car si c’est important pour Félix de progresser, c’est aussi le cas pour un entraîneur comme moi d’autant que tout respire vraiment le tennis à la Rafa Nadal Academy. »