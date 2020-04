TSN, média sportif canadien, fait un point précis de la carrière de Félix Auger-Aliassime en prenant le temps surtout d’interroger ses deux coachs, Frédéric Fontang et Guillaume Marx.

Pour eux, le natif de Montréal doit encore s’aguerrir mais rester sur cette dynamique. « Il s’agit d’être agressif, mais aussi d’être plus cohérent, il ne faut pas changer le style de Félix. C’est là que nous voulons aller. Les tactiques sont claires. Il est un joueur offensif et fera plus d’erreurs que d’autres, mais à certains moments, il sait qu’il doit limiter ces erreurs et c’est la direction que nous donnons. Nous ne voulons pas retirer toute l’agressivité qu’il a, mais nous voulons trouver un peu plus de cohérence » explique Guillaume Marx.

Concernant les cinq finales perdues (Stuttgart, Lyon et Rio en 2019 ; Marseille et Rotterdam en 2020), pas de panique, ce n’est pas grave ni un syndrome, loin de là, c’est plutôt positif et encourageant. « Ces finales se sont soldées par des défaites mais j’ai envie de voir le bon côté des choses et cela m’inquiète pas. Combien de joueurs à son âge ont déjà été cinq fois en finale, sincèrement, je n’ai pas de doute, il y arrivera » annonce clairement Frédéric Fontang. Une affirmation que l’on partage avec lui.