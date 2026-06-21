Alors que la nouvelle asso­cia­tion entre Jack Draper et Andy Murray va enfin voir le jour dès la semaine prochaine sur le gazon de l’ATP 250 d’Eastbourne, nos confrères Benoît Maylin et Frédéric Verdier de l’émis­sion « Sans Filet » sur Winamax TV, ont évoqué cette coll­boa­ra­tion allé­chante sur le papier.

Visiblement bien renseigné, Verdier, qui officie égale­ment sur Eurosport, L’Équipe ou encore Prime Video, a dévoilé en exclu­si­vité les tarifs de coach de Sir Andy Murray. Et ils sont assez consé­quents, en tout cas pour Novak Djokovic.

« Tant mieux pour lui et tant mieux qu’il ait les fonds. Je pense qu’il est aidé par la fédé­ra­tion anglaise, j’es­père pour lui parce que Murray ne sort pas de sa famille pour rien. Car après l’offre Djokovic, je pense que Draper a été un peu contraint de s’ali­gner à peu près sur les même tarifs. Les tarifs de Murray je les connais, c’est mons­trueux. C’est‐à‐dire qu’il a donné 10 semaines à Djokovic, à 100 000 dollars la semaine. Donc cela fait 10 semaines pour 1 million. Mais, quoi qu’il en soit, il ne déplace pas à moins d’1 million le petit gars. Est‐ce qu’il a fait un effort ? Tu rigoles ou quoi, il n’en a rien à foutre. »