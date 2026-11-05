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Frédéric Verdier ne lâche pas Zverev : « Il ne connaît pas l’his­toire du tennis ou quoi ? Il croit que Rios, Kafelnikov, Moya et Rafter n’ont pas été contesté ? Il faut arrêter de chouiner »

Par
Thomas S
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« J’étais un peu énervé ces derniers jours. J’ai l’impression d’être le seul joueur dans l’histoire du tennis à devoir expli­quer pour­quoi je suis numéro 1 mondial », a expliqué Alexander Zverev après sa défaite dès le deuxième tour du Rolex Paris Masters face à Lorenzo Musetti. 

Des propos qui n’ont pas manqué de faire réagir notre confrère jour­na­liste, Frédéric Verdier, qui avait déjà expliqué que l’Allemand ne lui procu­rait aucune émotion et qu’il n’avait jamais vu un numéro 1 mondial perdre autant de fois contre le Top 10.

« Zverev ne connaît pas l’his­toire du tennis ou quoi ? Il croit que Rios n’a pas été constesté ? Il croit que McEnroe, avec sa tête de cochon, n’était pas contesté ? Même chose avec Kafelnikov, Moya ou encore Pat Rafter, qui n’a été numéro 1 que pendant une semaine. Il y a toujours des choses à dire excepté bien sûr les Federer, Nadal, Djokovic, Sampras, Agassi, Alcaraz et Sinner, qui sont tota­le­ment incon­tes­tables. Encore heureux qu’on ne soit pas en dicta­ture et qu’on ait le droit de dire qu’il mérite sa place mais qu’il se déchire en perma­nence face au top 10 et Djokovic. Il faut arrêter de chouiner. Cette année, il est le meilleur, mais en l’ab­sence des meilleurs », a déclaré Verdier dans l’émis­sion, « Sans Filet », sur Winamax TV. 

Publié le jeudi 5 novembre 2026 à 13:35

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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