« J’étais un peu énervé ces derniers jours. J’ai l’impression d’être le seul joueur dans l’histoire du tennis à devoir expliquer pourquoi je suis numéro 1 mondial », a expliqué Alexander Zverev après sa défaite dès le deuxième tour du Rolex Paris Masters face à Lorenzo Musetti.
Des propos qui n’ont pas manqué de faire réagir notre confrère journaliste, Frédéric Verdier, qui avait déjà expliqué que l’Allemand ne lui procurait aucune émotion et qu’il n’avait jamais vu un numéro 1 mondial perdre autant de fois contre le Top 10.
« Zverev ne connaît pas l’histoire du tennis ou quoi ? Il croit que Rios n’a pas été constesté ? Il croit que McEnroe, avec sa tête de cochon, n’était pas contesté ? Même chose avec Kafelnikov, Moya ou encore Pat Rafter, qui n’a été numéro 1 que pendant une semaine. Il y a toujours des choses à dire excepté bien sûr les Federer, Nadal, Djokovic, Sampras, Agassi, Alcaraz et Sinner, qui sont totalement incontestables. Encore heureux qu’on ne soit pas en dictature et qu’on ait le droit de dire qu’il mérite sa place mais qu’il se déchire en permanence face au top 10 et Djokovic. Il faut arrêter de chouiner. Cette année, il est le meilleur, mais en l’absence des meilleurs », a déclaré Verdier dans l’émission, « Sans Filet », sur Winamax TV.
Publié le jeudi 5 novembre 2026 à 13:35