Notre confrère, Frédéric Verdier, est catégorique.
Quelques jours après avoir fait pas mal de bruit en dévoilant le salaire mirobolant d’Andy Murray lorsqu’il entraînait Novak Djokovic, le journaliste français a confirmé ses propos alors que Murray lui‐même a tenu à démentir directement ces informations via un commentaire publié sur son compte Instagram.
Toujours dans l’émission, « Sans Filet », sur Winamax TV, Verdier a donc maintenu fermement ses dires en expliquant qu’il avait deux sources concordantes et que le démenti du Britannique n’avait finalement rien de surprenant.
« Le fait que Murray ait démenti ? Encore heureux. Vous pensiez qu’il allait dire : ‘Oui, oui je confirme, j’ai touché 1 million d’euros pour 10 semaines de boulot avec Novak Djokovic et on n’a pas gagné de tournois’ ? Ceux qui se permettent de m’attaquer et dire que c’est une fausse info, pas du tout. Je ne prétends pas avoir la science infuse mais il se trouve que j’ai deux sources concordantes et je ne suis pas surpris que Murray ait pris la peine de démentir parce que c’est des sommes tellement énormes. Il mérite, il n’y a pas de problème, je ne suis pas là pour donner une leçon à qui que ce soit et surtout pas à Murray que j’adore et qui est un champion fabuleux. Mais il n’a pas montré sa fiche de paie en disant : ‘Non, je n’ai touché que 200 000 sur 10 semaines’. Il a juste dit : ‘C’est un mensonge, ce n’est pas vrai’. Mais je maintiens, il n’y a aucun problème. »
Publié le jeudi 25 juin 2026 à 14:34