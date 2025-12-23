Fan de tennis, Frédéric ne se gêne pas de troquer le ballon de basket pour la petite balle jaune quand les Grandes Gueules parle tennis. Après que le monde du tennis s’est exprimé sur le sujet, d’autres obser­va­teurs ont du mal à comprendre même s’il possède des infor­ma­tions précises sur ce qu’il s’est vrai­ment passé.

Pour Frédéric, il estime que tout cela a été « violent » surtout quand on connait le dévoue­ment avec lequel Juan Carlos Ferrero s’est investi alors même que Carlos était qu’un espoir pétri de talents.

« Ce qui m’inquiète, c’est l’ultimatum, l’exigence de répondre sous 48 heures. C’est une façon très étrange de traiter quel­qu’un avec qui on a travaillé pendant sept ans. C’est scandaleux »