Tout fraîchement séparé de Félix Auger‐Aliassime, Frédéric Fontang n’a pas mis très longtemps à retrouver un joueur puisqu’il a rejoint le camp de Jiri Lehecka.
Dans les colonnes de nos confrères de L’Équipe, le coach français s’est livré sur la séparation avec son ancien poulain canadien :
« Après le Masters 1000 de Toronto l’an dernier, on a eu une discussion. On a évoqué ensemble la possibilité d’ajouter quelqu’un pour la saison 2026 ou de clôturer notre collaboration à la fin de l’année 2025 si nous n’avions pas les résultats. Mais comme il a fini la saison 5e, nous avons poursuivi naturellement. On a décidé après Roland‐Garros qu’on finissait à l’issue de Wimbledon, sur une bonne note. La défaite contre (Flavio) Cobolli en quarts de Roland‐Garros a pu être un accélérateur. Il y avait cette possibilité d’aller en demies voire en finale, le tableau était ouvert… C’était une grande frustration pour lui bien sûr, mais aussi pour nous, son équipe. On a fini sur ses deux meilleures saisons : il est 4e mondial actuellement, il a réussi à atteindre tous les quarts de finale en Grand Chelem et en Masters 1000, il a deux demi‐finales de Grand Chelem aussi. Il nous a manqué un titre du Grand Chelem et le fait d’aller un peu plus haut. »
Frédéric Fontang aura accompagné Félix Auger‐Aliassime jusqu’aux sommets du classement ATP, à la 4ème place mondial.
Désormais, un nouveau défi se présente à lui avec le Tchèque Lehecka, afin de faire passer un cap à l’actuel 12e joueur mondial.
Publié le mardi 28 juillet 2026 à 13:15