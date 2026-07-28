Tout fraî­che­ment séparé de Félix Auger‐Aliassime, Frédéric Fontang n’a pas mis très long­temps à retrouver un joueur puis­qu’il a rejoint le camp de Jiri Lehecka.

Dans les colonnes de nos confrères de L’Équipe, le coach fran­çais s’est livré sur la sépa­ra­tion avec son ancien poulain canadien :

« Après le Masters 1000 de Toronto l’an dernier, on a eu une discus­sion. On a évoqué ensemble la possi­bi­lité d’ajouter quel­qu’un pour la saison 2026 ou de clôturer notre colla­bo­ra­tion à la fin de l’année 2025 si nous n’avions pas les résul­tats. Mais comme il a fini la saison 5e, nous avons pour­suivi natu­rel­le­ment. On a décidé après Roland‐Garros qu’on finis­sait à l’issue de Wimbledon, sur une bonne note. La défaite contre (Flavio) Cobolli en quarts de Roland‐Garros a pu être un accé­lé­ra­teur. Il y avait cette possi­bi­lité d’aller en demies voire en finale, le tableau était ouvert… C’était une grande frus­tra­tion pour lui bien sûr, mais aussi pour nous, son équipe. On a fini sur ses deux meilleures saisons : il est 4e mondial actuel­le­ment, il a réussi à atteindre tous les quarts de finale en Grand Chelem et en Masters 1000, il a deux demi‐finales de Grand Chelem aussi. Il nous a manqué un titre du Grand Chelem et le fait d’aller un peu plus haut. »

Frédéric Fontang aura accom­pagné Félix Auger‐Aliassime jusqu’aux sommets du clas­se­ment ATP, à la 4ème place mondial.

Désormais, un nouveau défi se présente à lui avec le Tchèque Lehecka, afin de faire passer un cap à l’ac­tuel 12e joueur mondial.