Lors d’un live sur Twitch, dont les propos ont été rapportés par Tennis Uptodate, Taylor Fritz a pris la défense d’Holger Rune, parfois traité « d’ar­ro­gant » ou consi­déré comme « l’en­fant terrible du circuit ».

« J’aime bien Holger, je n’ai jamais eu de problèmes avec lui, nous avons joué en double. Je ne pense pas qu’il y ait de problèmes. Je pense qu’il a de grandes attentes et de grandes ambi­tions et que les gens confondent cela avec de l’ar­ro­gance. Mais, et alors ? Je ne pense pas que les gens comprennent que pour réussir, il faut y croire, avoir un peu d’ar­ro­gance et de confiance en soi. »