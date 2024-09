Dans une conver­sa­tion menée sur les réseaux avec John Millman, le joueur améri­cain a tenu à préciser les choses au sujet des fameuses exhi­bi­tions. Ce sont les orga­ni­sa­teurs qui vont être contents.

« Jouer une exhi­bi­tion et jouer avec un tournoi du circuit ne sont pas compa­rables en termes d’épui­se­ment, physi­que­ment et surtout menta­le­ment. Un tournoi du circuit peut durer plus de 5 jours de jeu à fond et de concen­tra­tion mentale avec tout ce qui se passe sur et en dehors du terrain alors que lors d’une exhi­bi­tion vous vous amusez et vous diver­tissez pendant un match ou deux. Vous n’avez pas besoin de pousser votre corps à fond et il n’y a abso­lu­ment aucune fatigue mentale ou stress. En fait une exhi­bi­tion ressemble beau­coup à une semaine de repos et ne devrait pas être comparé à un tournoi du circuit »