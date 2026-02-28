Grand amateur de jeux vidéos, Taylor Fritz partage régu­liè­re­ment certaines de ses parties en ligne grâce au service de strea­ming, Twitch.

Le joueur améri­cain profite égale­ment de cette oppor­tu­nité pour échanger avec ses nombreux fans, qui n’hé­sitent pas à le ques­tionner sur sa vie de joueur de tennis professionnel.

Et alors qu’il était inter­rogé sur les diffé­rents privi­lèges accordés aux joueurs, l’ac­tuel 7e joueur mondial a expliqué comment les meilleurs joueurs du circuit, comme Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Novak Djokovic, choi­sis­saient l’ho­raire de leurs matchs.

« Les joueurs qui tirent vrai­ment profit des horaires des matchs sont ceux qui sont les mieux classés. Si Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Novak Djokovic jouent, ils obtiennent les horaires qu’ils veulent. Il y a géné­ra­le­ment trois ou quatre joueurs qui ont la prio­rité absolue ce jour‐là, mais je ne suis pas en concur­rence avec ceux de l’autre côté du tableau car ils ne jouent pas le même jour que moi. Je suis plus ou moins la troi­sième prio­rité, donc je ne peux pas choisir l’ho­raire si je joue sur le court central, mais si je joue, par exemple, sur le court numéro deux, je peux demander quelque chose comme : « Ne me mettez pas en premier, mais ne me mettez pas non plus dans la session du soir ». Et c’est là que s’ar­rête ma marge de manœuvre. Maintenant, dès que je dois jouer contre l’un de ces grands joueurs, on fait ce qu’ils veulent. Si je joue contre Novak et qu’il veut jouer le soir, on me fera jouer le soir. »