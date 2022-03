Taylor Fritz n’a cessé de progresser depuis plusieurs mois jusqu’à remporter, à 24 ans, son premier Masters 1000, à Indian Wells ce dimanche, grâce à une finale remportée contre Rafael Nadal. Très agressif tout au long du tournoi, l’Américain a révélé ce qui avait changé dans son jeu.

« Depuis que j’ai joué ici l’année dernière, ce que j’ai le plus amélioré, c’est le coup droit. J’ai eu un déclic. Avant, c’était un coup que je ratais souvent, main­te­nant je peux beau­coup plus compter sur lui. Aujourd’hui, j’ap­puie sur la gâchette et j’ob­tiens des points gratuits supplé­men­taires. Le plus impor­tant est de mieux jouer les points impor­tants, de sortir de ces matchs serrés qui peuvent aller dans les deux sens. »