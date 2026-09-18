Taylor Fritz faisait partie des outsiders de cet US Open 2026. Très impressionnant en début de tournoi, l’Américain a pourtant complètement craqué au troisième tour face à Francisco Cerundolo, alors qu’il menait largement deux sets à zéro et avait même le break d’avance dans la troisième manche.
Après cette énorme désillusion, Fritz a donc assisté de loin au parcours d’Alexander Zverev, finalement sacré à New York.
Interrogé dans le podcast Big T, l’Américain est revenu sur ce qui constitue, selon lui, l’une des principales clés pour parvenir à s’installer durablement au plus haut niveau et décrocher un titre du Grand Chelem : être capable d’enchaîner les tournois tout en restant en bonne santé. Un domaine dans lequel Zverev représente pour lui une véritable référence, si l’on excepte sa grave blessure à la cheville survenue à Roland‐Garros en 2022.
« Pour moi, le plus important est de rester en bonne santé. Je pense que c’est quelque chose que Sascha a vraiment très bien réussi au fil des années. En dehors de cette blessure à la cheville, il manque très rarement des tournois. Il a fait un excellent travail pour rester en bonne santé. C’est ce qui permet de beaucoup s’entraîner, de beaucoup jouer et de trouver ce niveau de tennis très élevé et régulier qu’il est capable de produire depuis si longtemps. Je pense que c’est ce qu’il faut pour gagner un Grand Chelem : être capable d’évoluer à ce niveau pendant un certain temps » a déclaré Fritz.
Publié le vendredi 18 septembre 2026 à 14:10