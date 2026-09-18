Taylor Fritz faisait partie des outsi­ders de cet US Open 2026. Très impres­sion­nant en début de tournoi, l’Américain a pour­tant complè­te­ment craqué au troi­sième tour face à Francisco Cerundolo, alors qu’il menait large­ment deux sets à zéro et avait même le break d’avance dans la troi­sième manche.

Après cette énorme désillu­sion, Fritz a donc assisté de loin au parcours d’Alexander Zverev, fina­le­ment sacré à New York.

Interrogé dans le podcast Big T, l’Américain est revenu sur ce qui constitue, selon lui, l’une des prin­ci­pales clés pour parvenir à s’installer dura­ble­ment au plus haut niveau et décro­cher un titre du Grand Chelem : être capable d’enchaîner les tour­nois tout en restant en bonne santé. Un domaine dans lequel Zverev repré­sente pour lui une véri­table réfé­rence, si l’on excepte sa grave bles­sure à la cheville survenue à Roland‐Garros en 2022.

« Pour moi, le plus impor­tant est de rester en bonne santé. Je pense que c’est quelque chose que Sascha a vrai­ment très bien réussi au fil des années. En dehors de cette bles­sure à la cheville, il manque très rare­ment des tour­nois. Il a fait un excellent travail pour rester en bonne santé. C’est ce qui permet de beau­coup s’entraîner, de beau­coup jouer et de trouver ce niveau de tennis très élevé et régu­lier qu’il est capable de produire depuis si long­temps. Je pense que c’est ce qu’il faut pour gagner un Grand Chelem : être capable d’évoluer à ce niveau pendant un certain temps » a déclaré Fritz.