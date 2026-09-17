Taylor Fritz avait réalisé un très solide début d’US Open et semblait en mesure de se frayer un chemin jusqu’au dernier carré, avant de se faire surprendre par Francisco Cerúndolo.
Désireux de retourner immédiatement à l’entraînement après son élimination, l’Américain avait alors eu une mauvaise surprise : impossible de retrouver dans le commerce des balles similaires à celles utilisées pendant le tournoi, afin de poursuivre son travail dans les mêmes conditions.
Interrogé à nouveau sur le sujet au micro de Tennis Channel, Fritz a tenu à préciser que le problème ne concernait pas forcément la qualité des balles en elle‐même, mais surtout leur changement d’un tournoi à l’autre. Marques, modèles et caractéristiques varient au fil du calendrier, obligeant les joueurs à constamment adapter leur jeu et leurs sensations.
« Je ne peux pas vraiment me réjouir de la façon dont je frappe la balle, car dès que j’arrive sur un autre tournoi, nous changeons de balles et je dois réapprendre comment elles vont sortir de ma raquette » a déclaré Fritz.
Une situation particulièrement frustrante pour le numéro 10 mondial, qui aimerait davantage d’uniformité sur le circuit.
Publié le jeudi 17 septembre 2026 à 15:48