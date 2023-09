Membre de la Team World, impé­riale lors de la sixième édition de la Laver Cup le week‐end dernier, Taylor Fritz a profité avec Frances Tiafoe, Tommy Paul ou encore Ben Shelton du cham­pagne et des cigares mis à dispo­si­tion pour les vain­queurs. Un moment parti­cu­lier dans la saison de ces joueurs.

« C’est incroyable de gagner à nouveau après ce qui s’est passé l’année dernière, c’est l’un de mes meilleurs souve­nirs depuis que je joue au tennis. Nous voulions tous recom­mencer cette année et nous l’avons fait. Maintenant nous voulons tous venir l’année prochaine et recom­mencer, c’est un tournoi extra­or­di­naire. C’est diffé­rent d’être seul sur le circuit et de gagner quelque chose, ce n’est pas la même chose. Quand vous gagnez quelque chose avec tous ces gars et vos amis proches, vous pouvez fêter ça. Je pense que c’est beau­coup plus agréable. C’est la chose la plus impor­tante dans les tour­nois par équipe, vous devez les appré­cier beau­coup plus parce que vous ne pouvez pas toujours célé­brer les choses en tant que groupe, c’est beau­coup plus amusant. »