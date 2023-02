Absent des courts depuis le 5 août dernier et une défaite face à Nick Kyrgios à Washington, Reilly Opelka, toujours blessé à la hanche, inquiète ses collègues et notam­ment son compa­triote et ami, Taylor Fritz.

« C’est affreux. Il a commencé l’année dernière très fort. Il jouait du très bon tennis. Ça craint. Cela peut arriver à n’im­porte lequel d’entre nous à tout moment. On ne sait jamais quand on peut être absent pendant huit mois. C’est vrai­ment triste à voir. C’est l’un de mes meilleurs amis. J’ai hâte de le voir. Je n’ai pas eu l’oc­ca­sion de passer beau­coup de temps avec lui parce qu’il n’a pas parti­cipé aux tour­nois », a déclaré le 8e mondial en marge de l’ATP 250 de Dallas sur lequel il est tête de série numéro une.