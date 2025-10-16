Taylor s’emballe mais il a raison, avoir de l’am­bi­tion peut lui permettre un jour de passer un cap face au duo magique Sinner‐Alcaraz.

« J’ai eu une année diffi­cile. Je n’étais pas à mon meilleur niveau, je me bles­sais parfois. La deuxième moitié de l’année a été formi­dable. J’ai le senti­ment que le Grand Chelem peut arriver à tout moment. Tout s’est enchaîné pendant ces deux semaines. Mon niveau est là quand je joue mon meilleur tennis. Il faut juste que je m’adapte à ces deux semaines »