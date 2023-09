Pour la sixième édition de la Laver Cup, qui aura lieu à Vancouver du 22 au 24 septembre, la Team World pourra une fois de plus compter sur Taylor Fritz. Comme en 2022, une édition parti­cu­liè­re­ment marquante pour l’Américain et les autres joueurs présents avec la retraite de Roger Federer.

« L’année dernière, Fed a pris sa retraite, j’ai eu la chance d’être là, il a serré tout le monde dans ses bras et j’ai pu lui dire ‘merci pour tout ce que tu as fait pour le sport, Roger’. C’est l’un des moments les plus forts que j’ai vécus. C’était très émou­vant », s’est souvenu le 8e mondial.