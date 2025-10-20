Souvent parmi les premiers à dénoncer un calendrier trop chargé tout en prenant part à de nombreuses exhibitions, Carlos Alcaraz a récemment répondu aux critiques. De son côté, Taylor Fritz a tenu un discours similaire sur le réseau social X.
I can understand that complaint. The only thing I’m trying to say is that the fatigue, stress, and overall time commitment of these events is nowhere near the same as playing a tour event. All that being said i still am turning down several Exo events that would pay well because…— Taylor Fritz (@Taylor_Fritz97) October 18, 2025
« Tout ce que j’essaie de dire, c’est que la fatigue, le stress et le temps globalement consacré à ces événements sont loin d’être comparables à ceux d’un tournoi du circuit. Cela dit, je continue de refuser plusieurs exhibitions qui seraient très bien rémunérés, car j’ai parfois désespérément besoin de repos. »
Publié le lundi 20 octobre 2025 à 11:19