ATP

Fritz met les choses au clair, Alcaraz va aimer : « Tout ce que j’es­saie de dire, c’est que la fatigue et le stress lors des exhi­bi­tions sont loin d’être compa­rables à ceux d’un tournoi du circuit »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

371

Souvent parmi les premiers à dénoncer un calen­drier trop chargé tout en prenant part à de nombreuses exhi­bi­tions, Carlos Alcaraz a récem­ment répondu aux critiques. De son côté, Taylor Fritz a tenu un discours simi­laire sur le réseau social X.

« Tout ce que j’es­saie de dire, c’est que la fatigue, le stress et le temps globa­le­ment consacré à ces événe­ments sont loin d’être compa­rables à ceux d’un tournoi du circuit. Cela dit, je continue de refuser plusieurs exhi­bi­tions qui seraient très bien rému­nérés, car j’ai parfois déses­pé­ré­ment besoin de repos. »

Publié le lundi 20 octobre 2025 à 11:19

