Souvent parmi les premiers à dénoncer un calen­drier trop chargé tout en prenant part à de nombreuses exhi­bi­tions, Carlos Alcaraz a récem­ment répondu aux critiques. De son côté, Taylor Fritz a tenu un discours simi­laire sur le réseau social X.

I can unders­tand that complaint. The only thing I’m trying to say is that the fatigue, stress, and overall time commit­ment of these events is nowhere near the same as playing a tour event. All that being said i still am turning down several Exo events that would pay well because… — Taylor Fritz (@Taylor_Fritz97) October 18, 2025

« Tout ce que j’es­saie de dire, c’est que la fatigue, le stress et le temps globa­le­ment consacré à ces événe­ments sont loin d’être compa­rables à ceux d’un tournoi du circuit. Cela dit, je continue de refuser plusieurs exhi­bi­tions qui seraient très bien rému­nérés, car j’ai parfois déses­pé­ré­ment besoin de repos. »