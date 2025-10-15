AccueilATPFritz ne croit pas à la fin de Djokovic : "Il est...
Fritz ne croit pas à la fin de Djokovic : « Il est diffi­cile et peu probable d’en­vi­sager tout de suite la retraite de Novak »

Taylor ne pense pas une seule seconde que Novak puisse stopper sa carrière rapi­de­ment surtout après avoir réalisé une belle saison 2025.

« Il n’a pas vrai­ment montré de signes de ralen­tis­se­ment. Il a connu une excel­lente année en termi­nant demi‐finaliste à chaque tournoi du Grand Chelem. Il est donc diffi­cile voir peu probable d’en­vi­sager qu’il prenne sa retraite ou qu’il s’ar­rête bientôt surtout quand on voit le niveau qu’il parvient à produire à son âge »

mercredi 15 octobre 2025

