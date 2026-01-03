Il y a des limites qu’il ne faut pas fran­chir même quand on mène au score (6−4, 2–0) et que l’on s’ima­gine vrai­ment être supé­rieur à son adversaire.

Sur un point où son adver­saire, l’Argentin Sebastien Baez, s’est rué au filet, Taylor Fritz a réalisé un lob parfait avant de fêter le tout avec un geste déplacé se moquant de la petite taille de son adver­saire. Ce geste ne l’ho­nore vrai­ment pas.

D’ailleurs, l’hu­mour de l’Américain n’a pas été apprécié sur les réseaux où il a été logi­que­ment critiqué.

Après, on se peut dire qu’il y a une justice puisque l’Argentin s’est battu comme un lion parve­nant à l’emporter en trois manches (4−6, 7–5, 6–4).

Une bonne leçon pour Taylor qui, par la suite, s’est plaint de son genou.