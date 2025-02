Si l’on peut désor­mais consi­dérer l’af­faire Sinner comme close, suite à l’ac­cord à l’amiable trouvé entre l’Agence mondiale anti­do­page (AMA) et le joueur pour une suspen­sion de trois mois, l’ex­pert alle­mand, Fritz Sörgel, direc­teur de l’Institut de recherche biomé­di­cale et phar­ma­ceu­tique de Nuremberg, estime que beau­coup de ques­tions restent sans réponses. Extrait de son inter­view accordée à Sport1 :

« Pourquoi l’équipe de Sinner a‑t‐elle disposé d’un spray cica­tri­sant conte­nant des anabo­li­sants portant l’ins­crip­tion ‘Doping’ en gros carac­tères, dans l’en­vi­ron­ne­ment du meilleur joueur de tennis du monde ? Est‐il vrai­ment crédible que M. Sinner – comme l’af­firme sa défense à sa décharge – ait demandé spécia­le­ment à son masseur si le produit appliqué sur la plaie du doigt de ce dernier n’était pas conta­miné ? D’où lui vient cette idée ? Et pour­quoi le masseur a‑t‐il vapo­risé une telle quan­tité de Clostebol sur une si petite bles­sure au doigt, au point d’en­gen­drer deux contrôles anti­do­page posi­tifs ? Tout cela me semble bien éloigné de la réalité. Je suis égale­ment très étonné par l’af­fir­ma­tion formulée offi­ciel­le­ment par l’AMA selon laquelle Sinner n’au­rait ‘tiré aucun béné­fice en termes d’amé­lio­ra­tion des perfor­mances’ de son contact avec la substance. La petite quan­tité de Clostebol qui pénètre dans les muscles accé­lère la régé­né­ra­tion. La régé­né­ra­tion muscu­laire est cruciale dans un sport diffi­cile comme le tennis avec beau­coup de tour­nois par an. »