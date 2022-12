Au cours d’une inter­view accordée à Clay, Taylor Fritz a d’abord mis les points sur les « i » au sujet de sa doulou­reuse défaite face à un Rafael Nadal victime d’une déchire abdo­mi­nale, en quarts de finale de Wimbledon, le 6 juillet dernier. Il a ensuite évoqué avec honnê­teté le moment où l’Espagnol et Novak Djokovic rejoin­dront Roger Federer à la retraite.

« Je ne dirais pas que ce sera un soula­ge­ment, mais j’ai vrai­ment l’im­pres­sion qu’en ce moment même, les grands titres sont beau­coup plus faciles à gagner qu’a­vant. Je suis plus excité parce que j’ai l’im­pres­sion que ces titres ne sont plus aussi diffi­ciles à obtenir qu’a­vant. La porte s’ouvre déjà un peu plus et vous pouvez le voir : il y a eu telle­ment plus de gagnants de Masters 1000 ces deux dernières années que jamais aupa­ra­vant. Quand j’avais 18 ou 20 ans, seules quatre ou cinq personnes pouvaient remporter les grands tour­nois », a estimé le numéro 9 mondial.