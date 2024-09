📊 Tombeur de Taylor Fritz (N°7), Arthur Fils 🇫🇷 s’est offert la 5ème victoire de sa carrière face à un membre du Top 10 :

✅ N°4 vs Ruud (Hambourg 2023)

✅ N°7 vs Tsitsipas (Anvers 2023)

✅ N°7 vs Hurkacz (Wimbledon 2024)

✅ N°4 vs Zverev (Hambourg 2024)

✅ N°7 vs Fritz (Tokyo… pic.twitter.com/YZnqK7GlOX