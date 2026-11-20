Taylor Fritz ne parti­cipe pas au Masters de Turin cette année, mais cela ne l’empêche pas de garder un œil attentif sur la compé­ti­tion. L’Américain a d’ailleurs accepté un rôle de consul­tant pour Tennis Channel à l’oc­ca­sion de ce dernier rendez‐vous de la saison, où il ne manque pas de livrer des analyses parti­cu­liè­re­ment intéressantes.

Présent sur le plateau jeudi, à l’issue de la victoire d’Alexander Zverev face à Arthur Fils, l’Américain a tenu à rendre hommage à l’Allemand. Déjà qualifié pour les demi‐finales avant son entrée sur le court, le numéro un mondial a une nouvelle fois fait étalage de toute sa solidité.

Fritz gonna be a fantastic tennis commen­tator if he wants. https://t.co/9pH8m1wfhB — José Morgado (@josemorgado) November 19, 2026

Taylor Fritz en a égale­ment profité pour saluer la saison excep­tion­nelle de Zverev, dont les perfor­mances semblent parfois sous‐estimées, tout en confiant son envie d’as­sister à une finale entre l’Allemand et Carlos Alcaraz ce dimanche à Turin.

Taylor Fritz says whether he thinks Alexander Zverev deserves to be world number one 👀



“I would very much like to see Carlos and Sascha play each other this week. I think we should just give the guy credit, honestly.



“The two slams that Sascha won : Jannik was in the French… pic.twitter.com/Ap2UE6Z7QQ — Tennishead (@tennishead) November 20, 2026

« J’aimerais beau­coup voir Carlos et Sascha s’af­fronter cette semaine. Je pense qu’on devrait simple­ment lui rendre hommage, honnê­te­ment. Lors des deux tour­nois du Grand Chelem que Sascha a remportés, Jannik était dans le tableau de Roland‐Garros et Carlos était à l’US Open. Il ne peut pas contrôler contre qui il joue. Il a gagné deux Grands Chelems cette année. Enfin… c’est le numéro un mondial » a déclaré Taylor Fritz.