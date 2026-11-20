Taylor Fritz ne participe pas au Masters de Turin cette année, mais cela ne l’empêche pas de garder un œil attentif sur la compétition. L’Américain a d’ailleurs accepté un rôle de consultant pour Tennis Channel à l’occasion de ce dernier rendez‐vous de la saison, où il ne manque pas de livrer des analyses particulièrement intéressantes.
Présent sur le plateau jeudi, à l’issue de la victoire d’Alexander Zverev face à Arthur Fils, l’Américain a tenu à rendre hommage à l’Allemand. Déjà qualifié pour les demi‐finales avant son entrée sur le court, le numéro un mondial a une nouvelle fois fait étalage de toute sa solidité.
Taylor Fritz en a également profité pour saluer la saison exceptionnelle de Zverev, dont les performances semblent parfois sous‐estimées, tout en confiant son envie d’assister à une finale entre l’Allemand et Carlos Alcaraz ce dimanche à Turin.
« J’aimerais beaucoup voir Carlos et Sascha s’affronter cette semaine. Je pense qu’on devrait simplement lui rendre hommage, honnêtement. Lors des deux tournois du Grand Chelem que Sascha a remportés, Jannik était dans le tableau de Roland‐Garros et Carlos était à l’US Open. Il ne peut pas contrôler contre qui il joue. Il a gagné deux Grands Chelems cette année. Enfin… c’est le numéro un mondial » a déclaré Taylor Fritz.
Publié le vendredi 20 novembre 2026 à 11:44