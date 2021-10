Nos confrères de Puntodebreak sont partis à la rencontre de Teymuraz Gabashvili, 43e joueur mondial en 2016 et actuel­le­ment 267e et tout proche de la retraite. Le Russe, qui continue de parcourir les circuits Challengers et Futures, s’est confié dans un bel entre­tien où il revient notam­ment sur l’im­pact pas forcé­ment positif du Big 3.

« Pour moi, c’est bien, mais c’est bien main­te­nant. Pendant vingt ans, nous n’avons eu que trois joueurs, et c’est très mauvais. La popu­la­rité du tennis diminue lorsque ce sont toujours les mêmes joueurs qui gagnent, les gens sont dépassés, ils veulent quelque chose de nouveau mais ça n’ar­rive pas parce qu’ils sont trop bons, c’est là que les problèmes arrivent. Avoir dix ans de Sampras, c’est une chose, mais pas vingt ! Vingt ans, c’est trop long, c’est la carrière d’un joueur. Par exemple, quand Alcaraz est né, Rafa gagnait déjà des Masters Series, main­te­nant il pour­rait être son père. C’est juste trop (rires). »