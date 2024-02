Gabriel Debru (18 ans, 326e mondial), consi­déré depuis plusieurs années comme l’un des grands espoirs du tennis trico­lore, a récem­ment annoncé le début de sa colla­bo­ra­tion avec le célèbre Riccardo Piatti, qui a notam­ment entraîné par le passé Novak Djokovic et plus récem­ment Jannik Sinner.

Le jeune fran­çais a expliqué au micro d’Eurosport son choix de rejoindre l’aca­démie du coach italien.

« J’ai fait des tests à la Rafa Nadal Academy à Majorque (en décembre dernier, NDLR). Sur place, les infra­struc­tures sont incroyables, il y a énor­mé­ment de courts, les personnes qui y travaillent sont très accueillantes. Ils m’ont permis de jouer avec Rafael Nadal, m’en­traîner à ses côtés, voir comment les coaches fonc­tionnent. Avec celle de Piatti, ça a été les deux tests prin­ci­paux. Et je me suis senti un peu mieux dans l’aca­démie Piatti, il y a un côté un peu plus fami­lial : il n’y a que quatre courts – deux en dur inté­rieur, deux en dur exté­rieur – et un club à côté pour jouer sur terre, mais c’est un projet centré sur la personne et c’est ce qui m’a vrai­ment plu. »