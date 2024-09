Le tennis est un sport qui rend fou.

Et ce n’est pas Gabriel Debru qui dira le contraire alors que le jeune trico­lore a été filmé et entendu en train de se parler à lui‐même ce jeudi lors d’un chan­ge­ment de côté au cours de son match perdu en huitièmes de finale du Challenger de Szczecin, en Pologne.

Battu 3–6, 7–5, 4–6 après une grosse bataille de 3h jeu face au Coréen Gerard Campana Lee, l’ac­tuel 276e mondial, auteur d’un très bel été avec deux titres en Future et un en Challenger, n’a pas été tendre avec lui‐même.

Le tennis. 🤯



🔊« On me dit d’aller au filet mais ça sert à quoi ? J’ai une volée en bois. Trois points perdus de suite. Bien évidem­ment que je suis nul au filet. Pourquoi t’y vas ? Reste du fond ! Fais ce que tu sais faire, sérieux !



[…] Sérieux, des occa­sions de double… https://t.co/Y8oqYegPJq — Tennis Legend (@TennisLegende) September 12, 2024

« On me dit d’aller au filet mais ça sert à quoi ? J’ai une volée en bois. Trois points perdus de suite. Bien évidem­ment que je suis nul au filet. Pourquoi t’y vas ? Reste du fond ! Fais ce que tu sais faire, sérieux ! […] Sérieux, des occa­sions de double break, c’est drama­tique, c’est drama­tique. Je suis censé être frais menta­le­ment, j’ai envie de tout casser, les six raquettes que j’ai dans mon sac, les briser une par une. Une par une. »