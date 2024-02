Considéré depuis plusieurs années comme l’un des grands espoirs du tennis trico­lore, Gabriel Debru (18 ans, 326e mondial) a décidé de s’écarter de la fédé­ra­tion pour rejoindre la très réputée académie de Riccardo Piatti, ancien coach de Novak Djokovic et surtout forma­teur de Jannik Sinner.

Interrogé par Eurosport, le Français a expliqué ce que cette nouvelle aven­ture évoquait pour lui.

« Forcément, quand on sait que l’en­traî­neur qui va m’en­traîner a eu de très grands joueurs, ça donne encore plus envie de donner le meilleur de soi‐même. On se dit que si on s’en­traîne bien, on peut y arriver. Après, chacun est diffé­rent. Je n’ai pas vrai­ment le même style de jeu que celui de Sinner. Mais oui, c’est un exemple ! C’est quel­qu’un qui vient de gagner un Grand Chelem avec les meilleurs au monde dans le tableau, ça reste une source d’ins­pi­ra­tion. Et ça me donne envie de commencer avec Riccardo et de conti­nuer à progresser. »