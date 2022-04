Entraîneur de renom de l’aca­démie de Nick Bolletieri, à Bradenton, où il a entraîné certains des plus grands cham­pions de ce sport comme Agassi, Sharapova, Courier, Becker, Seles, Kournikova, Haas, Nishikori, Sampras ou Rios, Gabriel Jaramillo a donné une superbe inter­view à nos confrères espa­gnols de Puntodebreak.

Interrogé sur l’uni­for­mi­sa­tion des surfaces apparue au milieu des années 2000, le coach colom­bien a une idée bien précise du but de la « manœuvre ».

« À cette époque, Federer, Nadal et Djokovic jouaient très bien. Je pense que l’in­ten­tion de ce chan­ge­ment de surface était que les trois puissent s’af­fronter chaque semaine, car ils avaient la plus grande audience. Les tour­nois ont été faits exprès pour cela. Ils savaient que si le court était trop rapide, Nadal n’irait peut‐être pas aussi loin ; et que si le court était trop lent, Federer tombe­rait à l’eau. L’idée était qu’ils puissent toujours s’af­fronter, c’était le seul moyen de garder les gens scot­chés devant la télévision. »