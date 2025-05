Malade et forfait à Madrid avant son deuxième tour contre Andrey Rublev prévu le 25 avril dernier, Gaël Monfils n’a pas rejoué depuis. Avant de se rendre à Hambourg (18 avril au 24 mai) pour préparer Roland‐Garros (25 mai au 8 juin), le Français de 38 ans donné des nouvelles sur Snapchat.

« Ça faisait un moment que je ne vous ai pas donné de nouvelles. Je suis à la maison depuis quelques semaines et ça se passe super bien, je passe du temps avec ma petite fille donc c’est parfait. Je m’en­traîne bien, je sais que j’ai eu pas mal de ques­tions. Je pars à Hambourg ce week‐end et après on se prépare pour Roland‐Garros. Tout va bien. »