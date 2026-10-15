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« Gaël Monfils a prévu de ne pas s’ex­primer avant le début de la semaine prochaine », annonce le journal L’Équipe

Par
Thomas S
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Alors que tout le monde attend de savoir ce qu’il s’est réel­le­ment passé pour que Gaël Monfils soit déjà inscrit sur la liste des joueurs retraités sur le site de l’Agence pour l’Intégrité du Tennis (ITIA) alors qu’il devait encore jouer au moins deux tour­nois (Lyon et Paris) pour faire ses grands adieux, le mystère reste total.

Si certains ont assuré que le Français de 40 ans allait s’ex­primer dans les heures qui ont suivi cette infor­ma­tion, d’autres comme Julien Reboullet, joura­liste au quoti­dien L’Équipe, assure qu’il ne s’ex­pri­mera pas avant au moins plusieurs jours. Ce risque encore plus d’ali­menter les rumeurs et les théo­ries en tout genre. 

« Gaël Monfils ne jouera donc ni à l’ATP 250 de Lyon, la semaine prochaine, ni à l’ATP 500 de Vienne, la semaine suivante, ni au Masters 1000 de Paris (2−8 novembre), comme il l’avait envi­sagé pour tirer un trait défi­nitif sur sa carrière. C’est une problé­ma­tique person­nelle qui l’a conduit à modi­fier ses plans en dernière minute et, pour l’ins­tant, il a prévu de ne pas s’ex­primer avant le début de la semaine prochaine », a écrit Reboullet dans un article dispo­nible sur le site du quoti­dien sportif.

Publié le jeudi 15 octobre 2026 à 11:33

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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