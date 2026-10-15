Alors que tout le monde attend de savoir ce qu’il s’est réellement passé pour que Gaël Monfils soit déjà inscrit sur la liste des joueurs retraités sur le site de l’Agence pour l’Intégrité du Tennis (ITIA) alors qu’il devait encore jouer au moins deux tournois (Lyon et Paris) pour faire ses grands adieux, le mystère reste total.
Si certains ont assuré que le Français de 40 ans allait s’exprimer dans les heures qui ont suivi cette information, d’autres comme Julien Reboullet, jouraliste au quotidien L’Équipe, assure qu’il ne s’exprimera pas avant au moins plusieurs jours. Ce risque encore plus d’alimenter les rumeurs et les théories en tout genre.
« Gaël Monfils ne jouera donc ni à l’ATP 250 de Lyon, la semaine prochaine, ni à l’ATP 500 de Vienne, la semaine suivante, ni au Masters 1000 de Paris (2−8 novembre), comme il l’avait envisagé pour tirer un trait définitif sur sa carrière. C’est une problématique personnelle qui l’a conduit à modifier ses plans en dernière minute et, pour l’instant, il a prévu de ne pas s’exprimer avant le début de la semaine prochaine », a écrit Reboullet dans un article disponible sur le site du quotidien sportif.
Publié le jeudi 15 octobre 2026 à 11:33