Alors que tout le monde attend de savoir ce qu’il s’est réel­le­ment passé pour que Gaël Monfils soit déjà inscrit sur la liste des joueurs retraités sur le site de l’Agence pour l’Intégrité du Tennis (ITIA) alors qu’il devait encore jouer au moins deux tour­nois (Lyon et Paris) pour faire ses grands adieux, le mystère reste total.

Si certains ont assuré que le Français de 40 ans allait s’ex­primer dans les heures qui ont suivi cette infor­ma­tion, d’autres comme Julien Reboullet, joura­liste au quoti­dien L’Équipe, assure qu’il ne s’ex­pri­mera pas avant au moins plusieurs jours. Ce risque encore plus d’ali­menter les rumeurs et les théo­ries en tout genre.

« Gaël Monfils ne jouera donc ni à l’ATP 250 de Lyon, la semaine prochaine, ni à l’ATP 500 de Vienne, la semaine suivante, ni au Masters 1000 de Paris (2−8 novembre), comme il l’avait envi­sagé pour tirer un trait défi­nitif sur sa carrière. C’est une problé­ma­tique person­nelle qui l’a conduit à modi­fier ses plans en dernière minute et, pour l’ins­tant, il a prévu de ne pas s’ex­primer avant le début de la semaine prochaine », a écrit Reboullet dans un article dispo­nible sur le site du quoti­dien sportif.