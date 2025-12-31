Récemment interviewé par le magazine GQ pour évoquer notamment son partenariat avec la marque d’aliments pour chiens, Purina, Gaël Monfils a révélé que son animal de compagnie, un berger américain, avait fait un petit séjour à l’hôpital.
Vous voilà donc vous et votre chien à la télévision !
« À 100% ! Comme je te l’ai dit, Wizz a eu un petit accident, il est resté quelques semaines à l’hôpital. On allait le voir tous les jours. Quand il est rentré à la maison, c’était un petit peu la fête ! En plus, l’accident a eu lieu quasiment au moment où Elina allait accoucher. D’ailleurs, quand elle a accouché, elle a tout de suite après demandé des nouvelles de Wizz. Donc pour Lewis, je peux comprendre ce qu’il a vécu, c’est malheureux. Et c’est la deuxième fois pour lui en plus. »
