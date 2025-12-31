AccueilATPGaël Monfils, à propos d'un membre très spécial de sa famille :...
Gaël Monfils, à propos d’un membre très spécial de sa famille : « Il a eu un petit acci­dent, il est resté quelques semaines à l’hô­pital. On allait le voir tous les jours »

Récemment inter­viewé par le maga­zine GQ pour évoquer notam­ment son parte­na­riat avec la marque d’ali­ments pour chiens, Purina, Gaël Monfils a révélé que son animal de compa­gnie, un berger améri­cain, avait fait un petit séjour à l’hôpital. 

Vous voilà donc vous et votre chien à la télé­vi­sion !
« À 100% ! Comme je te l’ai dit, Wizz a eu un petit acci­dent, il est resté quelques semaines à l’hô­pital. On allait le voir tous les jours. Quand il est rentré à la maison, c’était un petit peu la fête ! En plus, l’accident a eu lieu quasi­ment au moment où Elina allait accou­cher. D’ailleurs, quand elle a accouché, elle a tout de suite après demandé des nouvelles de Wizz. Donc pour Lewis, je peux comprendre ce qu’il a vécu, c’est malheu­reux. Et c’est la deuxième fois pour lui en plus. »

