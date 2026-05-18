Ayant annoncé depuis plusieurs mois qu’il mettrait un terme à sa carrière en fin de saison 2026, Gaël Monfils prépare son dernier Roland‐Garros (24 mai au 7 juin).

Le Français a entamé cette dernière ligne droite avec un senti­ment parti­cu­lier, qu’il a partagé sur les réseaux sociaux.

« C’est fou, mais aujourd’hui j’attaque ma dernière semaine d’entraînement sur terre battue. Après toutes ces années, je ne vais pas vous cacher que ça fait bizarre », a écrit « La Monf ».

C’est fou, mais aujourd’hui j’attaque ma dernière semaine d’entraînement sur terre battue. Après toutes ces années, je ne vais pas vous cacher que ça fait bizarre. pic.twitter.com/v4ME4DOxth — Gael Monfils (@Gael_Monfils) May 18, 2026

Ses fans attendent avec impa­tience les derniers fris­sons sur la terre battue parisienne…