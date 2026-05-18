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Gaël Monfils, à quelques jours de son dernier Roland‐Garros : « Ça fait bizarre de se dire qu’aujourd’hui, j’attaque ma dernière semaine d’entraînement sur terre battue »

Par
Baptiste Mulatier
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Indians Wells - USA - 07/03/2026

Ayant annoncé depuis plusieurs mois qu’il mettrait un terme à sa carrière en fin de saison 2026, Gaël Monfils prépare son dernier Roland‐Garros (24 mai au 7 juin). 

Le Français a entamé cette dernière ligne droite avec un senti­ment parti­cu­lier, qu’il a partagé sur les réseaux sociaux. 

« C’est fou, mais aujourd’hui j’attaque ma dernière semaine d’entraînement sur terre battue. Après toutes ces années, je ne vais pas vous cacher que ça fait bizarre », a écrit « La Monf ». 

Ses fans attendent avec impa­tience les derniers fris­sons sur la terre battue parisienne…

Publié le lundi 18 mai 2026 à 12:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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