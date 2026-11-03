C’était un moment particulièrement émouvant pour Gaël Monfils sur le court central du Rolex Paris Masters. Le Français a livré un magnifique discours, qu’il a choisi de conclure par une touchante déclaration d’amour à sa fille Skai, âgée de quatre ans.
Après avoir remercié le public et toutes les personnes qui l’ont accompagné au cours de ses 22 années de carrière, l’ancien numéro 6 mondial a tenu à adresser quelques mots à sa fille, avec laquelle il espère désormais pouvoir passer davantage de temps.
Un moment de tendresse et de complicité, au cours duquel « La Monf » a notamment raconté une adorable anecdote sur les ambitions de sa petite fille, qui rêve déjà de devenir « championne de tout ».
« Pour finir, avant de partir, j’aimerais parler de ma petite fille. Elle voulait absolument que je parle d’elle. Elle n’a que quatre ans, mais elle tenait vraiment à ce que je lui glisse un petit mot.Skai, si tu vois ça, regarde, je parle de toi ! Tu verras peut‐être ces images un peu plus tard.Elle m’a demandé pourquoi les gens venaient me dire bonjour. Je lui ai répondu : “C’est parce que je suis très gentil.” Et elle m’a dit : “Moi aussi !”Elle m’a également dit : “Moi aussi, je veux être une championne de tout !” Je lui ai demandé : “Une championne de quoi ?” Et elle m’a répondu : “Une championne de tout !”Championne de la parole, pour commencer ! Et après, elle m’a dit qu’elle voulait devenir championne de tennis. C’est sûr qu’elle aura de vraies aptitudes.Alors Skai, ton papa était joueur de tennis. Il a aimé le tennis, il a grandi ici. J’espère que tu seras championne de tout ce dont tu as envie et que tu pourras, un jour, jouer ici, à Paris » a déclaré Gaël Monfils.
Publié le mardi 3 novembre 2026 à 21:55