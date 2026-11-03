C’était un moment parti­cu­liè­re­ment émou­vant pour Gaël Monfils sur le court central du Rolex Paris Masters. Le Français a livré un magni­fique discours, qu’il a choisi de conclure par une touchante décla­ra­tion d’amour à sa fille Skai, âgée de quatre ans.

Après avoir remercié le public et toutes les personnes qui l’ont accom­pagné au cours de ses 22 années de carrière, l’an­cien numéro 6 mondial a tenu à adresser quelques mots à sa fille, avec laquelle il espère désor­mais pouvoir passer davan­tage de temps.

Un moment de tendresse et de compli­cité, au cours duquel « La Monf » a notam­ment raconté une adorable anec­dote sur les ambi­tions de sa petite fille, qui rêve déjà de devenir « cham­pionne de tout ».

« Pour finir, avant de partir, j’aimerais parler de ma petite fille. Elle voulait abso­lu­ment que je parle d’elle. Elle n’a que quatre ans, mais elle tenait vrai­ment à ce que je lui glisse un petit mot.Skai, si tu vois ça, regarde, je parle de toi ! Tu verras peut‐être ces images un peu plus tard.Elle m’a demandé pour­quoi les gens venaient me dire bonjour. Je lui ai répondu : “C’est parce que je suis très gentil.” Et elle m’a dit : “Moi aussi !”Elle m’a égale­ment dit : “Moi aussi, je veux être une cham­pionne de tout !” Je lui ai demandé : “Une cham­pionne de quoi ?” Et elle m’a répondu : “Une cham­pionne de tout !”Championne de la parole, pour commencer ! Et après, elle m’a dit qu’elle voulait devenir cham­pionne de tennis. C’est sûr qu’elle aura de vraies aptitudes.Alors Skai, ton papa était joueur de tennis. Il a aimé le tennis, il a grandi ici. J’espère que tu seras cham­pionne de tout ce dont tu as envie et que tu pourras, un jour, jouer ici, à Paris » a déclaré Gaël Monfils.